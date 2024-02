Kärntner Bildhauer Otto Eder: Ein Jahrhundert künstlerisches Erbe

Am Sonntag, dem 4. Februar 2024, wäre der renommierte Bildhauer Otto Eder 100 Jahre alt geworden. Landeshauptmann Peter Kaiser erinnert an diesen Anlass und hebt die herausragenden Werke des Künstlers hervor, darunter seine markanten Dübelplastiken und imposanten Steinskulpturen. Die Skulptur „Sterbender“ im Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) ist ein eindrucksvolles Beispiel seines Schaffens.

Meister der Dübelplastiken und Verfechter der Harmonie

Eder, als Sohn eines Tischlermeisters geboren, begann seine künstlerische Reise in der Meisterklasse für Bildhauerei in Villach und setzte sie an renommierten Kunstschulen in Graz und Wien fort. Seine Dübelplastiken, die in Bildhauerkreisen für Diskussionen sorgten. Sein Streben nach Harmonie, geprägt von persönlichen Kriegserfahrungen, zählen zu den bedeutendsten Werken der österreichischen Kunst des 20. Jahrhunderts.

©LPD Kärnten/Just

Kärntner Kunstszene im Fokus

Gemeinsam mit Bruno Gironcoli, Othmar Jaindl und Cornelius Kolig prägte Eder die Kärntner Kunstszene. Das Liaunig Museum plant eine Ausstellung im Frühjahr, die weitere Werke des Bildhauers zeigt. Otto Eder hinterlässt ein beeindruckendes Erbe in der österreichischen Kunstgeschichte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2024 um 21:11 Uhr aktualisiert