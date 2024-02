Glas ins Gesicht geschleudert: Ball endet für zwei Gäste im Krankenhaus

Veröffentlicht am 4. Februar 2024, 09:11 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Bei einer Ballveranstaltung im Bezirk St. Veit an der Glan kam heute Nacht, gegen 3 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 22-jährigen Gast.

Schnittverletzungen erlitten

Im Zuge dessen schlug der 19-jährige seinem Widersacher mit einem Glas in das Gesicht. Dieser erlitt deshalb Schnittwunden und musste von der Rettung in das Krankenhaus Friesach verbracht werden. Auch der Tatverdächtige wurde mit Schnittverletzungen in das Krankenhaus Friesach gebracht werden.