Bergungsdrama am Großglockner: Rettung scheiterte, neuer Anlauf heute

Die genauen Identitäten der Bergsteiger sind derzeit nicht bekannt. Trotz ihrer Verletzungen schafften es beide, das Glockner-Biwak auf 3205 Metern Seehöhe eigenständig zu erreichen. Aufgrund der starken Windbedingungen war es nicht möglich, die Bergsteiger per Hubschrauber zu erreichen oder zu bergen. Die Bergung wird am heutigen Montag, dem 5. Februar, bei Tageslicht erneut versucht. An dem Rettungseinsatz waren die Bergrettung Heiligenblut, der Notarzthubschrauber RK 1 sowie die Alpinpolizei Spittal an der Drau beteiligt.