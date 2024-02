Salzburg: Drei Führerscheine nach Alkoholkontrollen „gezupft“

In einer gezielten Aktion führten mehrere Polizeistreifen in der Stadt Salzburg Schwerpunktkontrollen mit Fokus auf Alkohol- und Suchtmittel im Straßenverkehr durch. Während der Kontrollen am Sonntag, dem 4. Februar 2024, mussten drei Fahrer ihre Führerscheine aufgrund alkoholisierten Lenkens an Ort und Stelle abgeben. Zusätzlich wurden 16 Organmandate verhängt, um weitere Verstöße zu ahnden.