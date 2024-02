Leben zwischen Stadt und Land: Konrad Mautners kulturelles Erbe in Bildern

Konrad Mautner wurde am 23. Februar 1880 in Wien als zweiter Sohn des Textil-Großindustriellen Isidor Mautner geboren. Seit früher Kindheit verbrachte Mautner im Ausseerland die Sommerfrische mit seiner Familie und schloss enge Freundschaften mit den Bewohner*innen von Gößl. Nach seiner Eheschließung im Jahr 1909 mit Anna Neumann verlagerte das Paar seinen Lebensmittelpunkt an den Grundlsee. Die Ehe brachte fünf Kinder hervor, von denen eines schon als Kleinkind verstarb.

1921 zog sich Mautner aus allen familiären Verpflichtungen und geschäftlichen Engagements zurück, um sich ganz seiner Leidenschaft – dem Ausseerland – widmen zu können. Konrad sammelte zeitlebens alte Trachten, organisierte Feste und Veranstaltungen und veröffentlichte Studien zu Tracht, Brauch und Liedgut des Ausseerlandes. 1910 hatte er das Steyerische Raspelwerk, eine Liedersammlung, veröffentlicht. Das Steirische Trachtenbuch beruhte auf seiner Idee und wurde posthum von ihm und dem Volkskundler Viktor Geramb herausgegeben.

Am 15. Mai 1924 verstarb Konrad Mautner im Alter von 44 Jahren an Magenkrebs in Wien.