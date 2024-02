Region Wörthersee-Rosental: Peter Peschel übernimmt die Geschäftsführung

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 09:39 / ©Montage: 5 Minuten/Peter Peschel

Dieser Wechsel signalisiert nicht nur einen personellen Wechsel an der Spitze, sondern auch eine fortschrittliche Vision für die Zukunft der Region. Während Roland Sint auf eine Ära zurückblickt, in der er gemeinsam mit Partnern das Image des Wörthersees erneuert und zahlreiche innovative Initiativen ins Leben gerufen hat, geht die Region nun in die Hände von Peter Peschel über. Die Auswahl des neuen Geschäftsführers erfolgte nach einem Auswahlprozess, bei dem von 76 ursprünglichen Bewerbern letztendlich Peschel als überzeugender Kandidat hervorging.

Peschel übernimmt Führung mit klaren Zielen

Peschel betont, wie sehr es ihn freut, sich künftig um die bekannteste Destination im österreichischen Sommertourismus kümmern zu dürfen. „Als Wahlkärntner freut es mich riesig, mich zukünftig um die wohl bekannteste Destination im österreichischen Sommertourismus kümmern zu dürfen. Kern der Arbeit wird sicher die Ausdehnung der Saisonen werden, aber die Voraussetzungen dafür sind gut. Das wollen wir mit mutigen Ansätzen in der Kommunikation, Entwicklungen in der Infrastruktur und Einbeziehung der Menschen des Zentralraums in Kärnten erreichen.“ Sint und Peschel kennen sich aus gemeinsamen Projekten und werden im Laufe des Aprils eine harmonische und professionelle Übergabe sicherstellen.