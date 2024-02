Nachfolger gesucht: „Hut-Christl“ geht in den wohlverdienten Ruhestand

Nach über 40 Jahren in der Hutbranche möchte "Hut-Christl" nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Nach über 40 Jahren in der Hutbranche möchte "Hut-Christl" nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Seit 42 Jahren in der Hutbranche, seit 32 Jahren selbstständig und seit rund 30 Jahren in Villach: Christa Schneider, vielen bekannt als „Hut-Christl“ ist mit ihrem Geschäft aus Villach kaum noch wegzudenken. Schneider will sich nun in die wohlverdiente Pension und sucht dafür einen Nachfolger.

In jungen Jahren bereits selbstständig gemacht

„Ich bin seit über einem Jahr in Pension. Mein ganzes Leben arbeite ich schon in der Hutbranche, mit 29 Jahren habe ich mich damals selbstständig gemacht – und ich muss sagen, ich würde immer wieder aufs Neue den Schritt zur Selbstständigkeit wagen“, reflektiert „Hut-Christl“ im Gespräch mit 5 Minuten.

©5 Minuten ©5 Minuten

„Hut-Christl“ lockt Kunden aus ganz Österreich an

Doch bevor sich Schneider endgültig in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, möchte sie für das Geschäft in der Italienerstraße noch einen Nachfolger finden. „Es wäre schade, wenn so ein Fachgeschäft geschlossen werden muss. Mit ‚Hut-Christl‘ bin ich in Kärnten fast schon ein Monopol am Markt. Hüte sind ein wahres Nischenprodukt, das viele begeistert.“ Daher kommt „Hut-Christl“ auch so gut an, wie Schneider erklärt: „Ich habe Kunden aus ganz Kärnten, ja sogar ganz Österreich. Meine Klientel ist durchgemischt, von Jung bis Alt, von Mann zur Frau.“

©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Nachfolger gesucht

Aber natürlich ging die wirtschaftliche Krise vor allem im Zuge der Pandemie auch an Schneider nicht spurlos vorbei. „Grundsätzlich sind die Hüte immer gut angekommen, aber seit der Pandemie ging es leider, wie auch bei so vielen anderen Handelsgeschäfte, bergab“, resümiert sie. Trotzdem ist „Hut-Christl“ guter Dinge: Mit einem Nachfolger könne das Geschäft mit Hüten, Souvenirs, Fahnen und Co. bestimmt noch einige Zeit weiterleben. „Ich erhoffe mir im Laufe diesen Jahres noch einen passenden Nachfolger zu finden.“

Kontakt für interessierte Nachfolger Du wärst an der Nachfolge von „Hut-Christl“ interessiert? Dann melde dich bei Christa Schneider unter 0664/ 4150662.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.02.2024 um 15:29 Uhr aktualisiert