New Yorker Blues-Rock-Sängerin kommt nach Frauental

Auf ihrer „The Future Starts Here“-Tour wird sie in insgesamt 20 Städten in Deutschland und Österreich, sowie in Prag und Budapest, ihre einzigartige Mischung aus Blues, Rock und Soul präsentieren.

Tourdaten und Veranstaltungsort in Österreich: Ort: Bluegarage, Hinterleitenstraße 40, 8523 Frauental a.d.L. Uhrzeit: 20 Uhr Datum: Mittwoch, 20. März 2024

Naturgewalt des Blues-Rock

„Sari ist eine Naturgewalt“, schreibt „Blues in Britain“, und ihre mitreißende Stimme wird als „elektrisierende Fusion von Blues, Rock und einem Hauch von Soul“ beschrieben. Vergleiche mit Janis Joplin und Tina Turner verdeutlichen ihre kraftvolle und einzigartige Klangfarbe. Auf der „The Future Starts Here“-Tour wird Sari Schorr nicht nur Songs aus ihrem heiß erwarteten neuen Album präsentieren, sondern auch Stücke aus „Joyful Sky“, ihrem gemeinsamen Meisterwerk mit „the white Hendrix“ Robin Trower, das bereits auf Platz 1 der US-Billboard Blues Charts landete. Sari Schorr startete ihre Karriere in der South Bronx in New York, wurde 2015 in die New York Blues Hall of Fame aufgenommen und erlangte mit den von Kritikern hochgelobten Alben „A Force of Nature“ und „Never Say Never“ internationalen Erfolg.