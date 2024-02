Fotowettbewerb für den guten Zweck: Tierheim Adamhof im Fokus

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 18:40 / ©205er Photography

Nach dem überwältigenden Erfolg mit einer Gesamtsumme von 1200 Euro für den Tierschutzverein, startet dieses Jahr die zweite Runde. Der Erlös geht nun an das Tierheim Adamhof in Straß in Leibnitz.

Teilnahmebedingungen und Spendenaufruf

Der Fotowettbewerb ist offen für Haustierbesitzer, Hobbyfotografen und Profis. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Bilder von Haustieren, Nutztieren oder Wildtieren einsenden. Für jedes eingesendete Bild ist eine Mindestspende von 5 Euro erforderlich, die direkt auf das Spendenkonto des Tierheims Adamhof fließt. Der Einsendezeitraum erstreckt sich vom 01. Februar 2024 bis zum 1. April 2024.

Unterstützung für das Tierheim Adamhof

Der Adamhof setzt sich aktiv für herrenlose, verletzte oder nicht mehr gewollte Tiere ein. Die Mission besteht darin, diesen Tieren ein vorübergehendes Zuhause zu bieten, medizinische Erstversorgung zu gewährleisten und ihnen den Weg in ein liebevolles, dauerhaftes Zuhause zu ebnen.

Hintergrund und Leidenschaft

Nikolaus Spannbauer, der unter dem Künstlernamen 205er Photography agiert, ist seit drei Jahren ein begeisterter Hobbyfotograf aus der Steiermark. Seine Leidenschaft für die Fotografie, insbesondere Landschaftsfotografie, entwickelte sich aus seiner Liebe zur steirischen Berglandschaft.

Erfolge und Inspiration

Mit fast 6.000 Abonnenten auf Instagram erfreut sich Spannbauers Kunst großer Beliebtheit. Inspiriert von den finanziellen Herausforderungen der steirischen Tierheime, entstand die Idee des Fotowettbewerbs für den guten Zweck.

Die Bedeutung von Tieren im Leben

Besitzer eines Altdeutschen Schäferhunds betont Spannbauer, dass Tiere mehr als nur Begleiter sind. Ein Tier ist ein treuer Weggefährte durch dick und dünn, der auf jeder Foto-Tour dabei ist.

Teilnahmebedingungen und weitere Informationen

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Europa. Die Bilder dürfen eine maximale Größe von 5MB pro Bild haben, und jeder Teilnehmer kann maximal drei Bilder einsenden. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Bild, die unmittelbar dem Spendenkonto des Tierheims gutgeschrieben werden. Die Sieger werden von einer dreiköpfigen Jury ausgewählt. Weitere Informationen sind hier verfügbar.