Sparen beim Sprit: So günstig kommt dir das Tanken im Ausland

Wer jetzt mit dem Auto ins Ausland fährt, sollte einen Tankstopp in Erwägung ziehen. Teilweise tankt es sich hinter der Grenze billiger. Die Tankpreise unterscheiden sich je nach EU-Land verglichen mit Österreich um fast bis zu 23 Cent der Liter. Das geht aus den Daten der EU-Kommision (Stand Ende Jänner) hervor.

Spritpreise in Österreich gestiegen

In Österreich brachte das neue Jahr steigende Spritpreise. Grund dafür ist die Erhöhung der CO₂-Bepreisung. Verglichen mit Dezember 2023 ist Diesel um 3,7 Cent und Super um 4,4 Cent im Jänner 2024 teurer. Die Durchschnittspreise pro Liter an den österreichischen Tankstellen im Jänner: 1,639 Euro (Diesel) und 1,534 Euro (Benzin) – Diesel ist also weiterhin spürbar teurer als Super.

So „günstig“ ist das Tanken im Ausland

Im Ausland bewegen sich die Tankpreise dafür in einem erschwinglicheren Bereich. Am billigsten in den Nachbarländern ist es in Slowenien mit 1,44 Euro für Diesel und 1,39 Euro für Benzin. Die Spritpreise in Kroatien (ist zwar kein Nachbarland, aber dennoch nah) können sich auch blicken lassen, Diesel kostet hier 1,56 Euro und Benzin 1,44 Euro das Liter. In Italien und Deutschland sollte dafür das Tanken vermieden werden. In diesen Nachbarländern ist der Sprit sogar noch teurer als in Österreich.