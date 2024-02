Nebel und Sonne: So wird das Wetter am Dienstag in Österreich

Veröffentlicht am 5. Februar 2024, 21:41 / ©Daniel Schöffmann

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag in Österreich wird: In den frühen Morgenstunden kann örtlich etwas Nebel oder Hochnebel auftreten, insbesondere im Süden, Rheintal und Mühlviertel. Trotzdem erwartet die meisten Regionen durchgängiges Sonnenlicht, lediglich hoch liegende Wolkenfelder könnten zeitweise den Himmel leicht trüben. Die Tagestemperaturen erreichen milde 10 bis 17 Grad, wobei die höchsten Werte im Osten und Südosten zu erwarten sind.