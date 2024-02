Stadtgalerie Klagenfurt zeigt: „Kollwitz l Barlach l Nie wieder Krieg!“

Auch im 21. Jahrhundert ist die Liste an bewaffneten Konflikten mit europäi-scher Beteiligung lang. Man denke an die Kriege in Afghanistan, im Irak, in Syrien, heute in der Ukraine und in Israel. Vor diesem Hintergrund sind die Werke von Käthe Kollwitz (1867 – 1945) und Ernst Barlach (1870 – 1938) von historischer und zugleich aktueller Bedeutung. Sie führen eindrücklich vor Augen, was Kriege mit Menschen machen und stellen ebenso die Fragen danach, warum Kriege entstehen und wie sie beendet werden können.

Denkraum für eine friedliche Zukunft

Die Stadtgalerie zeigt die von Heike Stockhaus (Ernst Barlach Gesellschaft, Hamburg) eigens für Klagenfurt kuratierte Ausstellung bis Anfang Mai. Sie ist als „Denkraum für eine friedliche Zukunft konzipiert“, sagt Stadtgalerie-Leiterin Mag. Beatrix Obernosterer. Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf eines der bekanntesten Werke von Käthe Kollwenz mit dem Titel „Nie wieder Krieg“ – dieses Titelsujet, das sich auch auf dem Plakat zur Ausstellung befindet, entstand 1924, also genau vor 100 Jahren.

Öffnungszeiten

Die Galerie hat täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Überblicksführungen werden jeden Sonntag um 12 Uhr und um 14 Uhr, sowie nach telefonischer Voranmeldung angeboten.

