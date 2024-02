Ehe-Landkarte: Wo in Österreich die Liebe blüht und wo sie vergeht

Unter dem kritischen Auge von „Betrugstest.com“ wurden die Liebesgeschichten und Heiratssachen des Jahres 2022 in 30 politischen Bezirken Österreichs auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis? Österreichs Scheidungshochburg ist kein anderer als Mödling, gefolgt von Steyr und Sankt Pölten.

Mödling: Die Scheidungsmetropole Nummer Eins

„Bis dass der Tod uns scheidet?“ In Mödling eher „Bis dass der Sekundenschlaf uns weckt!“ Mit beeindruckenden 0,4 Scheidungen pro Eheschließung (SpE) thront Mödling auf dem Gipfel der Scheidungshöchstquoten. Ein Ort, an dem Hochzeitsreisende vielleicht zweimal überlegen sollten, ob sie sich wirklich auf das Eheabenteuer einlassen wollen.

Steyr und Sankt Pölten: Das enge Rennen um den Scheidungstitel

Steyr in Oberösterreich und Sankt Pölten in Niederösterreich machen Mödling jedoch den Titel nicht leicht. Mit Quoten von 0,39 SpE und 0,38 SpE setzen sie sich auf das Siegerpodest der scheidungsmotivierten Orte. Eine Art Liebes-Dreikampf, bei dem der „Till Death Do Us Part“-Lauf oft vorzeitig endet.

Bludenz und Kufstein: Die romantischen Ausreißer

Aber es gibt auch Hoffnung für die Romantiker unter uns! In Bludenz in Vorarlberg und Kufstein in Tirol hält die Liebe stand. Mit „nur“ 0,22 SpE zeigen sie, dass in manchen Gegenden die Ehe eher rosig als rosarot ist. Ein erfreulicher Trend, besonders wenn man bedenkt, dass diese beiden Städte im Vergleich zum Vorjahr ihre Scheidungsmotivation erheblich gedrosselt haben.

Liebeskarussell dreht sich weiter

Insgesamt zeigt sich, dass Österreichs Liebeskarussell auch mal ruckelt, aber letztendlich weiterdreht. Ob in Mödling, Steyr oder Kufstein – die Liebe bleibt eine unvorhersehbare Achterbahnfahrt.