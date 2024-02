Auktion für strahlendes Kinderlachen brachte 900 Euro

Innerhalb von drei Wochen gaben engagierte Teilnehmer insgesamt 107 Gebote ab, wobei die drei höchsten Gebote den Zuschlag erhielten und somit insgesamt beeindruckende 900 Euro für den guten Zweck zusammenkamen. John Patrick Platzer, Präsident des Vereins Soldaten mit Herz, äußerte sich erfreut über die großartige Unterstützung: „Es zeigt sich, dass Zusammenhalt Träume realisieren lässt. Ich freue mich schon sehr darauf, viele weitere Projekte für die jungen Bewohner vom SOS-Kinderdorf umzusetzen und ihre Herzenswünsche zu erfüllen.“

Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Die drei höchsten Bieter zeigten nicht nur ihre Großzügigkeit, sondern auch ihre tiefe Verbundenheit zu den Zielen von Soldaten mit Herz. Mike aus St. Veit, der als Höchstbietender eines der exklusiven Trikots ersteigerte, betonte: „Als stolzer KAC Fan freue ich mich, dieses einzigartige Jersey erworben zu haben. Es ist mir ein Herzensanliegen, Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit den Soldaten mit Herz sind schöne Erlebnisse für Kinder und Jugendliche garantiert!“ Auch Kevin aus Klagenfurt hat zum Koch-Trikot eine ganz persönliche Verbindung: „Als Koch hänge ich dieses Trikot stolz in meiner Küche auf – eine Erinnerung an die Unterstützung von Soldaten mit Herz und ihren wertvollen Projekten.

©Soldaten mit Herz ©Soldaten mit Herz ©Soldaten mit Herz

Richi aus Klagenfurt, der das Trikot für seinen Store „Armystyle“, in der Rosentaler Straße, ersteigerte, sagte: „Ich werde dieses Trikot einrahmen und in meinem Geschäft direkt am Eingang präsentieren. Ich werde auch stolz die Geschichten über die Projekte von Soldaten mit Herz erzählen. Es ist mir wichtig, gemeinnützige Vereine zu unterstützen, und ich danke John Patrick Platzer für seinen unermüdlichen Einsatz mit seinen herzlichen Kameraden.“ Mit den erzielten Spenden planen die Soldaten mit Herz, Kinder zu den nächsten Spielen des KAC und zur Eisdisko einzuladen sowie weitere gemeinnützige Projekte umzusetzen. Der Verein sieht optimistisch in die Zukunft und bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern für ihren Beitrag zu einer positiven Veränderung.