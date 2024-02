Scheidungs-Hotspot: Hier zerbrechen die meisten Ehen in Kärnten

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 12:56 / ©pixabay

Unter dem kritischen Auge von „Betrugstest.com“ wurden die Liebesgeschichten und Heiratssachen des Jahres 2022 in 30 politischen Bezirken Österreichs auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis für Kärnten? Kärntens Scheidungshochburgen sind Wolfsberg, Villach und Klagenfurt.

Wolfsberg – 262 Hochzeiten und 70 Scheidungen

Wolfsberg, der heimliche Verführer unter den Bezirken, präsentiert eine scheinbar unauffällige Scheidungsquote von 0,27. Doch hinter dieser harmlosen Fassade verbergen sich 262 Hochzeiten und 70 Scheidungen.

Villach – Wellen der Liebe am Faaker See

In Villach wird die Liebe am Faaker See auf eine spritzige Probe gestellt. Mit einer Scheidungsquote von 0,32 könnte man meinen, dass die romantischen Bootsfahrten manchmal von den Wellen der aufkeimenden Liebe überrollt werden. Im Bezirk Villach ging ungefähr jede dritte Ehe zu Ende, konkret ergaben sich 113 Scheidungen aus insgesamt 349 Trauungen. Vielleicht sind es aber auch nur die launischen Gewässer des romantischen Chaos.

Klagenfurt – Zwischen Hochzeiten und Scheidungen

Klagenfurt, die Tanzfläche der Emotionen, erlebt einen harmonischen Tango zwischen 190 Eheschließungen und 113 Trennungen. Ein ausgewogener Beziehungswalzer, bei dem niemand genau sagen kann, wer gerade wem auf den Füßen steht.

