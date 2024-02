Neues „Vorstadt Beisl“: Klagenfurter Wirte-Paar eröffnet weiteres Lokal

Und wie der Name auch schon verrät, ist das „Vorstadt Beisl“ in der Klagenfurter „Vorstadt“, nämlich im Stadtbezirk Waidmannsdorf, angesiedelt. Am Faschingssamstag, dem 10. Feber, eröffnen die Gastronomen Kiau Pihorner und Werner Krassnitzer ihr „Vorstadt Beisl“ in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Arkaden-Café’s“. Gegen 16 Uhr wird das neue Lokal mit einem Bieranstich gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider feierlich eröffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.02.2024 um 13:33 Uhr aktualisiert