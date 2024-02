Wichtige Arbeiten am Schloßberg: Was du wissen solltest

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 15:07 / ©5 Minuten

Der eindrucksvolle Gehölzbestand am Grazer Schloßberg sieht sich aufgrund der geringen Humusauflage auf dem felsigen Untergrund und den rückläufigen Niederschlägen der letzten Jahrzehnte massiven Herausforderungen gegenüber. Dies hat in jüngster Zeit zu vermehrtem Absterben von Baumbeständen geführt, insbesondere von Fichten, Eschen und Ahorn, sowohl im dicht bewaldeten Nordteil als auch an den steil abfallenden Hängen der Westseite des Schloßberges.

Bäume müssen entfernt werden

Um die Sicherheit der Besucher des Grazer Schloßberges zu gewährleisten, müssen Mitte Februar 44 abgestorbene Bäume entfernt werden, was etwa 4 Prozent des gesamten Baumbestandes ausmacht. Zusätzlich sind Totholzentfernungen bei 27 Bäumen erforderlich.

Von Montag bis Mittwoch

Aufgrund der Steilheit des Geländes werden die toten und schadhaften Bäume erstmals in Graz mittels Hubschrauber (Heli-Logging) der Firma Heli Austria GmbH entfernt. Der Hubschrauber wird die geborgenen Bäume zu einer Sammelstelle transportieren, nachdem er seinen Landeplatz auf der Westseite des Schloßbergs eingerichtet hat. Die Arbeiten erstrecken sich von Montag, 19. Februar 2024, ab 6 Uhr bis Mittwoch, 21. Februar 2024, 17 Uhr.

Schloßberg wird gesperrt

Während dieses Zeitraums wird ein forstliches Sperrgebiet für den gesamten Schloßberg eingerichtet, das von Personen, abgesehen von den durchführenden Arbeitern, nicht betreten werden darf. Auf- und Abfahrt auf den Schloßberg sind nicht möglich, Gastronomie und Veranstaltungsflächen bleiben geschlossen. Anwohner der Häuser Schloßberg 1 und Schloßberg 10 können nach Absprache mit dem Sicherheitspersonal ihre Häuser erreichen, solange der Hubschrauber keine Flugbewegungen durchführt.

Fenster schließen

Der Schloßbergstollen inklusive Märchengrottenbahn und Rutsche im Berg bleibt während dieser Arbeiten zugänglich. Ab Donnerstag, 15. Februar 2024, beginnen Vorbereitungsarbeiten für das Heli-Logging an den Bäumen. Die Nutzung des Schloßberges wird dadurch jedoch nicht eingeschränkt. Anrainer werden gebeten, während der täglichen Flugzeit von 8 bis 17 Uhr die bergseitigen Fenster geschlossen zu halten und bergseitige Außenflächen nicht zu betreten. Aufgrund des Aufwinds der Rotorblätter kann es zu Luftverwirbelungen kommen, daher sollten leichte lose Gegenstände gesichert werden.