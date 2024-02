„Am Freitag wird gewogen“: Kärntner Gemeinde fastet für den guten Zweck

Veröffentlicht am 6. Februar 2024, 18:02 / ©pexels.com

Auch heuer findet in Gallizien das kollektive Fasten statt. Das funktioniert folgendermaßen: Diesen Freitag, dem 9. Feber, um 15 Uhr stellen sich alle Teilnehmer am Gallizianer Moarkt beim öffentlichen Wiegen auf die Waage. Dabei wird das Gesamtgewicht der Gruppen ermittelt. Männer und Frauen werden getrennt gewogen, denn es soll ja auch ein kleiner „Wettkampf“-Gedanke die Teilnehmer anspornen.

Ergebnis wird Ende März ermittelt

Danach heißt es: Fasten und Abnehmen. Das Ergebnis wird dann am Karfreitag, dem 29. März, 15 Uhr bekanntgegeben. Für jedes abgenommenes Kilogramm wird ein Euro an eine hilfsbedürftige Familie in Gallizien gespendet. Außerdem werden auch die Gewinner ermittelt. Wer nimmt mehr ab – Männer oder Frauen?