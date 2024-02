Großglockner Mountain Run zählt zum Berglauf Weltcup

Das Programm des Laufsportevents wurde am Dienstag im Zuge einer Pressekonferenz im Sportpark Klagenfurt vorgestellt. Sportreferent Peter Kaiser ging auf den Stellenwert der Laufsportveranstaltung für das Sportland Kärnten ein. „Ich freue mich, dass der Großglockner Mountain Run erneut zum Berglauf Weltcup zählt. Bei der Ausrichtung von internationalen Sportgroßveranstaltungen hat sich das Sportland Kärnten einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet“, sagte Kaiser und verwies auf den positiven Effekt von Sportveranstaltungen auf den Tourismus. „Sport und Tourismus arbeiten in Kärnten Hand in Hand. Veranstaltungen – wie der Großglockner Mountain Run – generieren nicht nur eine Wertschöpfung in der Region, sondern transportieren auch Bilder, die Lust auf Urlaub in Kärnten machen“, betonte Kaiser und erinnerte, dass internationale Sportveranstaltungen auch dazu beitragen, den Ganzjahrestourismus auszubauen.

Nicht nur sportlich spannend, auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig ging konkreter auf den touristischen Mehrwert des Großglockner Mountain Run ein. „Die Veranstaltung bringt der Region rund 5.000 zusätzliche Nächtigungen. Durch die internationale Berichterstattung und die Bilder, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer privat gepostet werden, wird ein enormer Mehrwert generiert“, erläuterte Schuschnig, der dieses Jahr selbst den Großglockner Mountainrun absolvieren wird. „Diese Veranstaltung ist nicht nur sportlich spannend, sondern auch ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor im Mölltal. Das ganze Tal profitiert von der Entwicklung dieses Events, dessen Strahlkraft weiter über Kärntens Landesgrenzen hinausreicht. Der Berglauf ist perfekt geeignet, um national und international zu zeigen, dass der Großglockner ein wichtiger und bedeutender Teil von Kärnten ist. Für den Erfolg dieser Veranstaltung darf ich mich bei den Sportlern, den Veranstaltern und den vielen Ehrenamtlichen herzlich bedanken“, so Schuschnig.

© LPD/Jannach

Michael Kummerer, Organisator des Großglockner Mountain Run, sagte: „Der Großglockner Mountain Run ist heuer wieder Teil des Berglaufweltcups. Insgesamt zählen 13 Rennen zum Weltcup. Es freut mich, dass ganz Heiligenblut hinter dieser Veranstaltung steht und deshalb möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken“. Martin Lackner, Bürgermeister der Gemeinde Heiligenblut, verwies ebenfalls auf den touristischen Mehrwert der Veranstaltung und dankte den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihre Mitarbeit bei dem Laufsportevent. Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung, führte aus, dass die Urlaubsgäste Kärnten wegen der zahlreichen sportlichen Aktivitäten in der Natur schätzen. Von Seiten der Sponsoren meldeten sich Kelag-Marketingdirektor Werner Pietsch, Christopher Weiß, von der Raiffeisenbank und Grohag-Direktor, Johannes Hörl zu Wort.

Großglockner Mountain Run

Das dreitägige Laufsportevent, das am Donnerstag, dem 4. Juli 2024 startet, wird bereits seit 24 Jahren ausgerichtet und war zuvor als Großglockner-Berglauf bekannt. 2023 erfolgte ein Relaunch und die Umbenennung in Großglockner Mountain Run. Am Samstag werden Nachwuchsbewerbe in verschiedenen Altersklassen und Distanzen ausgetragen. Ebenfalls am Programm steht ein Sommerkonzert, eine Steinbockwanderung im Nationalpark Hohe Tauern und ein Wirtschaftstalk.