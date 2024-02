Sicher auf die Piste: So transportierst du deine Ski richtig

Veröffentlicht am 7. Februar 2024, 08:43 / ©Pixabay / confused_me

Der sicherste Weg, Skier und Snowboards zu transportieren, ist auf dem Dach des Autos. Hierbei empfiehlt der ARBÖ die Verwendung von speziellen Transportsystemen wie Dachboxen oder Skiträgern. Bevor man sich für einen Kauf entscheidet, sollte man sich jedoch gut beraten lassen.

Welches Transportsystem eignet sich am besten?

Dachboxen bieten viel Stauraum, ermöglichen auch den Transport anderer Gepäckstücke und schützen die Ausrüstung gut. Allerdings sind sie oft teuer in der Anschaffung. Skiträger sind leicht zu montieren und platzsparend aufzubewahren, bieten jedoch keinen zusätzlichen Stauraum.

Anpassung von Fahrverhalten und Reifendruck

Beim Transport auf dem Dach steigt der Luftwiderstand, was zu höherem Kraftstoffverbrauch führt. Es ist wichtig, das Fahrverhalten und die Geschwindigkeit anzupassen. Zudem sollte vor der Fahrt der Luftdruck in den Reifen an das höhere Fahrzeuggewicht angepasst werden.

Scharfe Kanten im Auto

Der ARBÖ warnt vor dem Transport von Skiern und Snowboards im Innenraum des Fahrzeugs aufgrund der scharfen Kanten, die bei Unfällen gefährlich werden können. Falls keine andere Möglichkeit besteht, sollten die Sportgeräte gut abgedeckt und gesichert werden.

Strafen und Fahrverbote bei unsicherem Skitransport

Unabhängig von der Transportmethode ist es wichtig, die Ladung ausreichend zu sichern, um allen Fahrmanövern standzuhalten. Die Polizei informiert: Bei unsachgemäßem Transport drohen Strafen bis zu 10.000 Euro, Vormerkdelikte im Führerscheinregister und sogar ein Fahrverbot.

Sicherheit vor jeder Fahrt gewährleisten

Der ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht betont die Bedeutung der richtigen Sicherung: „Wir empfehlen, drei Mal zu überprüfen, ob die Systeme richtig und fest sitzen: Nach der Montage, nach dem Beladen sowie ungefähr nach Kilometern Fahrt. Ist etwas locker, einfach die Halterungen der Träger, Box oder auch die Spanngurte nachziehen.“