Nach 10 Jahren: Villacher Modegeschäft „By Lena“ schließt die Pforten

Für „By Lena“ geht nun eine Ära zu Ende. Inhaber Gerhard Lehner versorgte die Villacherinnen in dem Geschäft seit zehn Jahren mit gehobener Damenmode. Er selbst ist bereits seit über 25 Jahren im Handel tätig, nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand. „Mit 31. Mai schließt unser Geschäft ‚By Lena‘ in der Italienerstraße seine Pforten“, berichtet Lehner im Gespräch mit 5 Minuten. Das Damenmodegeschäft fand 2014 in der Postgasse seine Anfänge, 2019 wurde dann in den aktuellen Standort übersiedelt.

Kundenbindung als Erfolgsrezept

Der Inhaber blickt auf zehn erfolgreiche Jahre zurück: „Wir haben damals mit der qualitativ guten Mode in Villach eine Lücke gefunden. Unsere Kleidungsstücke sprechen Damen im Alter zwischen 30 und 80 Jahre an.“ Das Erfolgsrezept für so viele treue Kundinnen? „Bei uns geht es um das Einkaufserlebnis, individuelle Beratung und Qualität. Meine Frau, Silvia Lehner, und unsere Mitarbeiterinnen haben eine gute Bindung zu unseren Kundinnen aufgebaut“, so Lehner weiter. „Und genau das macht uns aus und hebt uns kleine Geschäfte von den großen ab.“

Schließung Ende Mai

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge geht Gerhard Lehner in die Pension. Einerseits freue er sich auf den Ruhestand. Andererseits sei es schade, „weil das Geschäft sehr gut geht.“ Aber bis „By Lena“ schließt, ist es noch – wenn auch nur ein kurzes – Weilchen hin. Die Villacherinnen können bis Ende Mai noch zuschlagen, vieles der Mode ist stark herabgesetzt. In den kommenden Wochen trudelt dann auch noch die neue Frühjahrskollektion ein.