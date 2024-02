Täter geschnappt: „Kevin“ wollte 22-Jährigen aus Geldnot ausrauben

Ein 22-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal fuhr am Abend des 30. Jänner mit seinem Auto zu einer Trafik in Spittal gefahren, um sich dort Zigaretten beim Automaten zu kaufen. Jedoch waren dort bereits zwei Männer, „die sich seiner Meinung nach auffällig verhielten“, berichtet nun die Polizei. Daher blieb der 22-Jährige vorerst im Auto.

Mit Messer bedroht: „I bring di um“

Plötzlich kam einer der beiden aber zum Auto, klopfte mit einem Butterfly-Messer gegen die Fensterscheibe und riss die Fahrertür auf. Dann bedrohte er den 22-Jährigen mit den Worten „i bring di um“. Der Kärntner schrie laut um Hilfe, worauf auch der zweite Unbekannte zum Auto kam. Dieser zog seinen Bekannten dann vom Fahrzeug weg und die beiden gingen davon. Der 22-Jährige rief die Polizei. Mehr dazu hier.

„Kevin“ geschnappt

Wie die Polizei mitteilte, wurde der zunächst unbekannte Täter vom zweiten Mann mit dem Vornamen „Kevin“ angesprochen. Hinweise zu dem Vorfall wurden erbeten. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Spittal an der Drau konnte ein 30-jähriger Spittaler nun als Täter ausgeforscht werden. Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig, den 22-Jährigen mit einem Messer bedroht und versucht zu haben, ihm Bargeld abzunötigen. Der Beschuldigte gab an aus Geldnot gehandelt zu haben, das Messer habe er am nächsten Tag in der Drau entsorgt. Nur durch das Einschreiten seines 50-jährigen Bekannten, der ihn vom Opfer wegzog, unterließ er den versuchten Raub. Der diensthabende Staatsanwalt ordnete nach Schilderung des Sachverhaltes die Anzeige des Beschuldigten auf freiem Fuß an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 14:42 Uhr aktualisiert