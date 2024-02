Trafik in Auen wieder eröffnet, doch Post-Partner-Filiale bleibt zu

Veröffentlicht am 7. Februar 2024, 15:07 / ©5min.at

Im Sommer 2022 hat das Tabakfachgeschäft im Lehmgrubenweg 21 in Villach geschlossen. Dahin war damit auch der hiesige Post-Partner, was für ordentlich Wirbel sorgte – wir haben berichtet. Über ein Jahr später gab es endlich wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Räumlichkeiten wurden nach dem Bundesvergabegesetz der Monopolverwaltung GmbH (MVG) erneut ausgeschrieben.

Trafik öffnete wieder ihre Pforten

Mit Mario Sorger hat die Trafik nun einen neuen Betreiber gefunden. Seit 1. Februar hat der Betrieb wieder geöffnet. „Ich betreibe die Trafik gemeinsam mit meiner Frau. Momentan haben wir zwei Mitarbeiter. Von den Kunden haben wir ein super Feedback. Alle Villacher freuen sich, dass die Trafik wieder offen ist, die Kundenfrequenz ist super“, erzählt Sorger im Gespräch mit 5 Minuten.

Post-Partner-Filiale bleibt zu

Zunächst war es auch im Gespräch, die dortige Post-Partner-Filiale wieder aufzusperren. Daraus dürfte vorerst jedoch leider nichts werden. „Ich bin ein kompletter Neueinsteiger, daher haben wir uns dazu entschlossen, zuerst einmal nur die Trafik zu eröffnen. Ende Jänner gab es dann ein Gespräch mit der Post und wir haben uns entschieden: Die Post-Filiale eröffnet nicht, es gibt also keinen Vertrag mit der Post“, so Sorger. Für die Bevölkerung tue ihm dieser Entschluss sehr leid. Vor allem aufgrund von Personalmangel sei es momentan aber nicht anders möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2024 um 16:02 Uhr aktualisiert