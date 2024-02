Faschingsgilde Bad St. Leonhard sammelte 6.000 Euro für den guten Zweck

„Lei Blau“ hieß es wieder bei den alljährlichen Faschingssitzungen der Faschingsgilde Bad St. Leonhard, die zwischen 17. Jänner und 3. Februar 2024 im Kulturheim Bad St. Leonhard knapp 2.000 Besucher bestens unterhielten.

Benefizsitzung

Aufgrund der großen Kartennachfrage wurde kurzfristig am 19. Jänner eine Benefizsitzung eingeschoben, wobei der Reinerlös dieser Sitzung wohltätigen Zwecken zugeführt werden sollte. Da auch seitens der Gemeinde, allen beteiligten Firmen und Mitarbeitern an diesem Tag auf deren Spesen verzichtet wurde, konnte ein Reinerlös von 6.000 Euro erzielt werden.

©Faschingsgilde Bad St. Leonhard.

Spenden an zwei Institutionen

Jeweils 3.000 Euro wurden dem Lions Club Bad St. Leonhard / Obdach gespendet, der diesen Betrag zur Gänze an in Not geratene Familien zuführt, 3.000 Euro erhielt das Lavanttaler Frauenhaus in Wolfsberg.