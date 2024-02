Rainer Beck als neuer Grazer Altstadtanwalt nominiert

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 08:30 / ©Christian Jungwirth

Seit der Gründung der Grazer Altstadtanwaltschaft im Jahr 2009 hat sich die Institution als Hüterin der historischen Substanz der Altstadt etabliert. Nach dem bedauerlichen Tod des bisherigen Altstadtanwalts Armin Stolz im vergangenen Dezember, wurde die Stelle vakant. Die Stadt Graz hat nun einen würdigen Nachfolger gefunden. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Dr. Rainer Beck einen sehr engagierten Experten für die wichtige Funktion des Grazer Altstadtanwalts gewonnen haben. Durch seine starke Verankerung im Kulturbereich wird es eine neue Qualität in der Zusammenarbeit geben“, ist Vizebürgermeisterin Judith Schwentner überzeugt.

„Mit Herz und Hirn im Sinne der Grazer Altstadt zu arbeiten, ist mir ein großes Anliegen“

„Ich bin in Graz geboren, aufgewachsen und lebe hier. Ich freue mich, dass ich für diese Aufgabe vorgeschlagen wurde und darüber, dass ich als Anwalt der Altstadt auftreten soll“, erklärt Beck, Rechtsanwalt, Univ.-Lektor und Sachverständiger für Urheberrechtsfragen. Dabei gingen für ihn Beruf und Berufung Hand in Hand „Ich arbeite nicht nur als Rechtsanwalt in meiner Kanzlei, sondern war noch viel länger als Künstler bzw. Musiker tätig. Mit Herz und Hirn im Sinne der Grazer Altstadt zu arbeiten, ist mir ein großes Anliegen.“