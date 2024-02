Rollator blieb stecken: Pensionistin von StraÃŸenbahn erfasst

Veröffentlicht am 8. Februar 2024, 09:14 / ©pixabay

Eine 71-jährige Linzerin überquerte am 7. Februar 2024 kurz vor 18 Uhr die Ferdinand-Markl-Straße mit einem Rollator. In der Fahrbahnmitte, beim dortigen Fahrbahnteiler, stieß sie mit dem Vorderrad ihrer Gehhilfe an den Randstein des Fahrbahnteilers und kam dadurch zum Stehen.

Von Straßenbahn erfasst

Die herannahende Straßenbahn konnte trotz Notbremsung einen Zusammenprall nicht verhindern und erfasst die Pensionistin. Sie schlug gegen die Windschutzscheibe der Straßenbahn und kam dann auf der Fahrbahn zu liegen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde sie mit schweren Verletzungen in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.