Italienischer Weinhandel verabschiedet sich aus Villacher Innenstadt

Der italienische Weinhandel „Borgo Veritas“ feierte vor fast zwei Jahren Eröffnung in Villach. Die Betreiber Leonardo Mascherin und Maurizio Foltran wollten die Villacher mit Weinen, Sekt und Grappa überzeugen, so lautete die Idee dahinter. Neben der Via Campagnole in Richtung Lignano Sabbiadoro beeindruckt das Weingut mit prächtigen Weinreben. Das italienische Rebgut hat bereits über eine lange Weinhersteller-Erfahrung verfügt. So wurde der Weinbau bereits in der fünften Generation geführt.

Dauerhaft geschlossen

Nun aber ist es schon seit einiger Zeit ruhig in den Räumlichkeiten in der Villacher Innenstadt. Die Türen sind geschlossen und das Licht aus. Auch keine Informationen bezüglich der Öffnungszeiten sind am Eingang ersichtlich. „Dauerhaft geschlossen“, so heißt es auf Google. Die Gründe für die Schließung sind nicht bekannt. Die Betreiber waren für 5 Minuten nicht erreichbar.