Harley Davidson kürt Klagenfurter Betrieb zum „Händler des Jahres“

Jetzt stehen die Harley-Davidson Händler des Jahres in Deutschland und Österreich fest. Die Preisträger wurden anhand quantitativer und qualitativer Kriterien ermittelt. Bewertet wurden die Kundenzufriedenheit, das Engagement in Bezug auf Schulungen sowie die Leistungen in den Bereichen Verkauf, Service, Ersatzteile, Zubehör und H-D Bekleidung.

1.400 Händler in rund 100 Ländern

Die Harley-Davidson Motor Company blickt auf eine lange Geschichte von Partnerschaften mit Händlern rund um den Globus zurück. Schon Arthur Davidson, einer der vier Firmengründer, erkannte die Bedeutung eines guten Händlernetzes und im 121. Jahr des Bestehens des Unternehmens wird die Tradition fortgesetzt, die Arbeit des Handels zu würdigen. Heute vertreten mehr als 1.400 autorisierte Händler in nahezu 100 Ländern die US-Marke. Mit den Harley-Davidson Awards werden auch die Leistungen und der Erfolg der 65 beziehungsweise sieben H-D Vertretungen in Deutschland und Österreich gewürdigt, belohnt und gefeiert. An der Verleihung der Dealer Awards 2023 im Januar 2024 nahmen Führungskräfte des stetig wachsenden Harley-Davidson Händlernetzes sowie Vertreter der Motor Company teil.

Die Gewinner

Die größte Auszeichnung des Abends – Händler des Jahres in der EMEA Champions League – ging an die Harley-Davidson Staalfabrik Rostock. Neben diesem Handelsstützpunkt machten in Deutschland die Harley-Factory Frankfurt sowie House Of Thunder, Harley-Davidson Lübeck das Rennen, in Österreich wurde Motodrom Harley-Davidson Kärnten geehrt. Kolja Rebstock, Harley-Davidson Regional Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika, erläutert: „Unsere Händler sind die Botschafter unserer Marke. Sie sorgen für Emotionen und sie schaffen Bindungen, die ein Leben lang halten können. Ich bin überzeugt, dass ein Teil der Stärke von Harley-Davidson auf unsere Vertragshändler, ihre Erfahrung und das Fachwissen zurückzuführen ist, das sie unseren Kunden bieten. Ich gratuliere allen Gewinnern der Auszeichnung ‚Händler des Jahres 2023’ herzlich und danke ihnen für ihre harte Arbeit.“