Nachwuchskräfte fördern: Kelag übernimmt Patenschaft für Schulklasse

Die Zusammenarbeit vermittelt den Jugendlichen einen ersten Eindruck der Berufswelt des Energieversorgungsunternehmens und verbindet Theorie mit Praxis. „Die Kelag übernimmt die Patenschaft für eine Schulklasse der HTL1 Lastenstraße von der ersten bis zur fünften Schulstufe. Dadurch erhalten Schüler:innen die einzigartige Möglichkeit, bereits frühzeitig die Berufsfelder und im Speziellen Anwendungsbereiche der Elektrotechnik in der Energieversorgung kennenzulernen“, sagt Danny Güthlein, Vorstand der Kelag.

22 Nachwuchskräfte zu Gast

Am 8. Februar 2024 besuchte eine Gruppe von 22 Schüler:innen der HTL1 Lastenstraße und ihr Klassenvorstand Bernd Hollauf die Kelag-Zentrale in Klagenfurt. Danny Güthlein, Vorstand der Kelag, Michael Marketz, Geschäftsführer der Kärnten Netz, und Michaela Sapetschnig, Leiterin Personalmanagement, hießen die Gäste herzlich willkommen und gaben den Fachkräften von Morgen einen Überblick der elektrotechnischen Anwendungsbereiche eines Energieversorgungsunternehmens.

Vorträge und Praktikumsplätze

Im Rahmen des Kelag-Besuchs wurden die Maßnahmen sowie der weitere Fahrplan für eine anwendungsorientierte Elektrotechnikausbildung innerhalb der Kooperation präsentiert. Direktor der HTL1 Lastenstraße, Michael Archer, betont die Bedeutung solcher Firmenpartnerschaften: „Durch Kooperationen mit Unternehmen wie der Kelag können wir die Ausbildung an die aktuellen technischen Erfordernisse anpassen und gewährleisten, dass unsere Schüler:innen auf dem neuesten Stand der Elektrotechnik sind.“ In die künftige Zusammenarbeit werden spezielle Fachvorträge seitens der Kelag einfließen, fünf Praktikumsplätze an HTL1- Schüler:innen vergeben, Besuche zur Schaltstraße/Kirchengasse in Klagenfurt sowie zur Netzleitstelle von Kärnten Netz und Exkursionen zu Erzeugungsstandorten wie zum Beispiel dem Kraftwerk Fragant organisiert.

Theorie mit Praxis kombiniert

Die angehenden Elektrotechnik-Absolvent:innen erhalten somit zu ihren theoretischen Unterrichtsstunden Einblicke in berufspraktische Felder wie in Schalt- und Steuerungssysteme für Anlagen zur Stromerzeugung. Darüber hinaus können zwei Diplomarbeiten ab der 4. Schulstufe durch die Kelag betreut werden, in der letzten Schulstufe werden den Schüler:innen zudem exklusive Bewerbungstrainings angeboten, um sie auf ihren Berufseinstieg vorzubereiten. „Die Partnerschaft zwischen der HTL1 Lastenstraße und der Kelag wird dazu beitragen, die nächste Generation von Elektrotechniker:innen bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten“, ist Sapetschnig überzeugt.