Grüne Achse wächst ab Montag am Villacher Hauptplatz weiter

Die klimafitte Umgestaltung des Hauptplatzes geht in die nächste Runde: Ab kommenden Montag, 12. Februar, werden im unteren Hauptplatzbereich drei weitere Schwammstadtbäume eingepflanzt: zwei Zerr-Eichen und eine Scharlach-Eiche. Parallel dazu setzt die Kelag den Ausbau der Fernwärme am oberen Hauptplatz fort. Die aufwändigen Arbeiten sollten bis Ende Mai abgeschlossen sein, die Baumpflanzung bereits Mitte April. Bürgermeister Günther Albel sagt: „Villach unternimmt alles Erdenkliche, um möglichst klimafreundlich in die Zukunft zu gehen. Neben viel Grünraum für maximale Biodiversität und ein gutes Klima setzen wir voll auf eigene Photovoltaik. Wir wollen als Stadt bis zum Jahr 2030 energieautark sein.“ Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig ergänzt: „Die Weiterführung der Grünen Achse über den Hauptplatz ist ein Meilenstein und wichtig für die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.“ Für die Baumkosten hat die Stadt prominente Paten gefunden. Auch die Baustelle selbst soll möglichst schön werden. Katholnig: „Kreative Ideen zur Behübschung sind bereits in der Umsetzung. Wir informieren auch Besucher:innen gleichzeitig darüber, dass alle Geschäfte, Lokale und andere Unternehmen auch während der Bauphase wie gewohnt geöffnet sind.“

Schwammstadtbäume, Fernwärme-Ausbau und Co.

Die Umgestaltung und der zeitliche Ablaufplan wurden in Abstimmung mit den Anrainerinnen und Anrainern erstellt. Baureferent Stadtrat Harald Sobe: „Wir haben die Unternehmer:innen sowie die Immobilienbesitzer:innen des Hauptplatzes eingebunden und informieren sie laufend über geplante Maßnahmen.“ In Summe sind zehn Schwammstadtbäume für den Hauptplatz vorgesehen. Im Frühling 2025, hat die Stadt mit Anrainer:innen festgelegt, wird dann die Fernwärme im unteren Hauptplatz installiert. Im oberen Abschnitt folgen abschließend zwei Feldahorn-Bäume, zwei Italienische Ahornbäume und zwei Silberlinden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 09:27 Uhr aktualisiert