Botanischer Garten bekommt ein neues Gewächshaus

Insgesamt werden über das Landesimmobilienmanagement rund 550.000 Euro in dessen Aufbau sowie den Abbruch der beiden bestehenden Glashäuser investiert. Letztere wurden vor 27 Jahren in Betrieb genommen und haben damit die projektierte Lebensdauer von 20 Jahren bereits weit überschritten. Wie Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesfinanzreferentin LHStv. Gaby Schaunig heute, Freitag, mitteilen, soll der entsprechende Beschluss in der Regierungssitzung am Dienstag gefasst werden. Das Botanikzentrum ist ein Standort des kärnten.museum. Es besteht dafür ein Pachtvertrag zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt und dem Land Kärnten, welches wiederum mit dem kärnten.museum einen Unterpachtvertrag laufen hat.

Neuerrichtung beginnt im Juni 2024

„Das kärnten.museum vermittelt an seinen Standorten hochprofessionell und spannend die Vielfalt Kärntens. Dabei wird der Blick nicht nur in die Geschichte, sondern auch auf die Zukunft des Landes gerichtet“, so Kaiser. Er erklärt, dass sich der Neubau des Glashauses im Kärntner Botanikzentrum bei Untersuchungen als die sinnvollste und wirtschaftlichste Lösung erwiesen hat. Laut Schaunig sei geplant, die bestehenden Glashäuser im Mai 2024 abzubrechen und mit der Neuerrichtung ab Juni 2024 zu beginnen. Im September 2024 solle das neue Glashaus – in das auch eine Photovoltaikanlage integriert wird – rechtzeitig vor der Frostperiode in Betrieb gehen.