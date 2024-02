Nico Groger wird neuer Bezirkshauptmann in Liezen

Nach einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren, das von einem unabhängigen Personalberatungsunternehmen durchgeführt wurde, hat die Hearingkommission Nico Groger einstimmig als neuen Bezirkshauptmann für den Bezirk Liezen empfohlen. Die Landesregierung ist diesem Vorschlag gefolgt und hat in ihrer heutigen Sitzung (08.02.2024) Groger mit Wirksamkeit ab 1. April 2024 zum neuen Behördenleiter bestellt.

Über Nico Groger

Mag. Nico Groger, Jahrgang 1968, ist seit 1999 als Jurist im Land Steiermark tätig. Bis 2004 war er in der Bezirkshauptmannschaft Leoben im Anlagenreferat beschäftigt, danach in der Abteilung Verfassung und Inneres, Fachabteilung Verfassungsdienst. Seit 2020 leitet er die Politische Expositur Gröbming der Bezirkshauptmannschaft Liezen. „Nico Groger verfügt über jahrelange Erfahrung in der Verwaltung des steirischen Landesdienstes und ist damit bestens als Behördenleiter geeignet. Wir gratulieren ihm zur neuen Aufgabe und freuen uns auf die Zusammenarbeit!“, so Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang und Personallandesrat Werner Amon.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 09:54 Uhr aktualisiert