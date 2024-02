Semesterferien: 290.000 SchülerInnen bekommen heute ihr Zeugnis

Umgekehrt neigt sich die Auszeit für mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg wieder dem Ende zu – sie kehren am Montag wieder in die Klassenzimmer zurück. Der Schichtwechsel dürfte am Wochenende für die üblichen Verkehrsprobleme auf den Straßen sorgen. Dazu kommen noch der Ferienbeginn in den deutschen Bundesländern Bayern, Saarland, Sachsen und Thüringen sowie in Teilen der Tschechischen Republik. Die dritte und letzte Staffel der Semesterferien in Österreich steht ab 19. Februar dann in der Steiermark und Oberösterreich an. (APA/red, 9. 2. 24)