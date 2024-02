INTERSPAR spendet 5.000 Euro an Familie nach schwerem Schicksalsschlag

Veröffentlicht am 9. Februar 2024, 16:09 / ©INTERSPAR/Werner Krug

INTERSPAR übergab eine großzügige Spende von 5.000 Euro an eine Familie, die durch einen schweren Schicksalsschlag, einen Skateunfall mit schweren Verletzungen ihres 15-jährigen Mitglieds Paul, in Not geraten ist.

Finanzielle Unterstützung für Familie in Not

Die 5.000 Euro-Spende wurde stellvertretend von Karl Altenburger, dem 1. Vice-President des Lions Clubs Leibnitz, entgegengenommen. Paul erlitt bei einem Skateunfall eine Tetraplegie, eine vollständige Lähmung aller Extremitäten, und benötigt seitdem intensive Pflege. Die finanzielle Hilfe von INTERSPAR soll für den notwendigen medizinischen Bedarf und die Pflege von Paul eingesetzt werden.