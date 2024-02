Rosentaler Faschingsumzug wurde kurzfristig abgesagt

Veröffentlicht am 9. Februar 2024, 16:44 / ©Pixabay / Annette

Narren aus dem Rosental müssen auf den traditionellen Umzug am Faschingssonntag, dem 11. Februar 2024, leider verzichten. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage und in Absprache mit den teilnehmenden Gruppen wurde die Veranstaltung in der Gemeinde Ferlach vorzeitig abgesagt. Auch der Kinderfasching im Ferlacher Rathaus wird nicht stattfinden.