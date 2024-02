Banküberfall in Wien: Tatverdächtiger binnen Minuten gestoppt

Veröffentlicht am 9. Februar 2024, 17:27 / ©5 Minuten

Am 5. Februar 2024 ereignete sich in Wien-Landstraße ein Bankraub, der zu einem größeren Polizeieinsatz führte. Gegen 14.55 Uhr betrat ein bis dahin unbekannter Mann eine Bankfiliale in der Landstraßer Hauptstraße. Laut Angaben von Bankangestellten soll er eine Schusswaffe vorgezeigt und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben.

Täter flüchtet mit Beute – Fahndung endet in Simmering

Nachdem die Bankmitarbeiter dem Täter Bargeld aushändigten, flüchtete er zunächst in einem Wagen in unbekannte Richtung. Die Polizei reagierte umgehend und startete Fahndungsmaßnahmen. Gegen 15.15 Uhr konnte der Tatverdächtige, ein 35-jähriger polnischer Staatsangehöriger, in Wien-Simmering gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Schreckschusspistole und Beute sichergestellt

Die Durchsuchung des Tatverdächtigen ergab die Sicherstellung einer Schreckschusspistole sowie des geraubten Bargelds. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2024 um 17:28 Uhr aktualisiert