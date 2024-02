Bauernbundball unterbrochen: Klimaaktivisten standen plötzlich auf Bühne

Veröffentlicht am 10. Februar 2024, 08:26 / ©Screenshot: Letzte Generation Austria

Gestern wurde in der Grazer Messe unter dem Motto „Alles im (Kern)Öl“ das Tanzbein geschwungen. Das festliche Ereignis wurde offiziell um 20 Uhr eröffnet. Unerwartete Gäste unterbrachen plötzlich das Event. Klimademonstranten der „Letzten Generation“ sprangen plötzlich auf die Bühne, um ihrem Anliegen Ausdruck zu verschaffen: „Wir wollen aufmerksam machen auf den Klimarat“, so die ersten Worte des ungeplanten Redebeitrages am Bauernbundball. Die Aktion wurde sofort gestoppt und die Demonstranten von der Bühne getragen, wie eine Videoaufnahme der „Letzten Generation“ zeigt.

Das Anliegen der Aktivisten

„Besonders Bauern wird die Klimakatastrophe hart treffen, wenn die Regierung nicht endliche sofortige Zivilisationsschutzmaßnahmen trifft. Es wird Ernteausfälle und Lebensmittelknappheit geben. Doch wir können noch was machen: Der Klimarat hat diese Maßnahmen sozialverträglich ausgearbeitet“, so der Appell der „Letzten Generation“.