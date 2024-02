Februar 1986: Das Jahr, in dem Graz im Schnee versank

Frühlingshafte Temperaturen gab es diese Woche in der Steiermark. Wie wir berichteten, wurden am Montag in Graz sogar knappe 21 (!) Grad gemessen – und das Anfang Februar, der Blütezeit des Winters. Vor 38 Jahren ließ sich in der steirischen Landeshauptstadt ein gegenteiliges Bild skizieren: Schnee, so weit das Auge reicht!

Grazer Innenstadt wurde zur „Langlaufloipe“

Im Februar 1986 versank Graz im Jahrhundertschnee. Das öffentliche Leben stand still, Öffis konnten nicht mehr fahren und das Bundesheer stand im Katastropheneinsatz. Die Einsatzkräfte waren Tag und Nacht im Einsatz, die enormen Schneemengen forderten den Katastrophenbereitschaftsdienst. Der öffentliche Verkehr wurde lahmgelegt, weder die Straßenbahnen noch die Busse konnten fahren. Was jedoch Zeugen des Ereignisses positiv im Gedächtnis blieb: Die Leute waren viel freundlicher zueinander und halfen, wo Hilfe benötigt wurde. Die Grazer fanden zudem alternative Möglichkeiten der Fortbewegung: Aufnahmen aus dem Februar 1986 zeigen Langläufer, die ihre Bahnen durch die Innenstadt ziehen.