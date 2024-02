Bestätigter Masern-Fall in Vorarlberg

Masern sind hochansteckend und können zu schweren Komplikationen führen – im Extremfall bis zu einer lebensbedrohlichen Gehirnentzündung. Nach den jüngst aufgetretenen Masern-Erkrankungen in Tirol gibt es nun auch in Vorarlberg einen bestätigten Fall. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) und die Landessanitätsdirektion Vorarlberg raten daher zur Impfung. Die Empfehlung richte sich vor allem an Personen, welche in ihrer Kindheit nicht zweimal gegen Masern geimpft worden sind bzw. die Erkrankung nicht sicher durchgemacht haben.

Impfung in Österreich gratis

Die Dreifach-Kombinationsimpfung Masern-Mumps-Röteln (MMR) sei nicht nur für Kinder im Rahmen des Kinderimpfprogramms, sondern auch für alle erwachsenen Personen in Österreich gratis. Auch wer gegen einzelne oder alle dieser Krankheiten (noch) geschützt ist, könne sich trotzdem erneut impfen lassen – eine „Überimpfung“ sei nicht möglich.