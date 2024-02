Alfons Haider & Co: Das sind die kommenden Taggenbrunner Festspiele

Ab 4. Mai bietet der von der Unternehmerfamilie Riedl (Jacques Lemans) errichtete Konzertsaal der Burg Taggenbrunn (St. Veit), umgeben von einem malerischen Weingut, wieder die beeindruckende Kulisse für Kulturgenuss mit allen Sinnen.

Operette nach Maß – eine Liebeserklärung!

Am 4. Mai: Der Schauspieler, Sänger und Entertainer Max Müller ist als bayerischer Polizeiober­meister Michi Mohr in der ZDF-Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“ längst Kult. Weniger bekannt dürfte sein, dass Max Müller ebenso ausgebildeter Opernsän­ger ist und an der Wiener Musikuniversität bei Char­lotte Grubenmann und Kammersänger Walter Berry studierte. Nach seinem fulminanten Erfolg auf Burg Taggenbrunn vor zwei Jahren, eröffnet der Publikumsliebling nun die Festspielsaison 2024. Mit Pianist Volker Nemmer und dem Adamas Quartett bringt er wieder bekannte Operettenmelodien von Johann Strauß Sohn, Robert Stolz, Jacques Offenbach und Franz von Suppè – ein Abend beschwingt und voller Humor!

©Ferdinand Neumüller

The Gentlemen of Swing

Am 8. Mai: Mit ihrem Programm „The Gentlemen of Swing“ entführen Lukas Perman und Ramesh Nair mit Charme und Humor ihr Publi­kum ent­lang eines roten Fadens ihrer tra­gi­ko­mi­schen Lebens­ge­schich­ten. „Was macht einen Gentleman aus? Wie wird man ein echter Gentleman? UND: Was wollen Frauen eigentlich wirklich?“ – Essenzielle Fragen des Lebens, die sich die beiden „Gentlemen“ stellen und bei so mancher Antwort die Zuschauer über Wahrheit oder Schwindel ihrer Geschichten im Unklaren lassen – bis es am Ende zu einer überraschenden Wendung kommt! Unterstützt von der fantastischen Max-Hagler-Band bringen die beiden Entertainer dabei die schöns­ten Num­mern von Frank Sina­tra, Dean Mar­tin, Sam­my Davis jr. und ande­ren gro­ßen Swing- und Rat­pack­le­gen­den.

Servus Wien

17. Mai 2024: Die Philharmonia Schrammeln sind seit Jahrzehnten eine Institution in Wien und in der glücklichen Lage, die Wiener Schrammelmusik weitgehend original präsentieren zu können. Das Kernstück des musikalischen Wirkens des Ensembles ist der seit mittlerweile 20 Jahren bestehende Konzertzyklus im Brahmssaal des Wiener Musikvereines. Gemeinsam mit Starsopranistin Ildiko Raimondi, die seit 1991 der Wiener Staatsoper angehört und dort über 50 Rollen gesungen hat, wird das gefeierte Ensemble das Taggenbrunner Festspielpublikum mit Musik von Johann Strauß, Carl Michael Ziehrer und den Gebrüdern Schrammel begeistern.

Die kleine Komödie – eine Liebesgeschichte in Briefen

25. Mai 2024: In Arthur Schnitzlers „Die kleine Komödie – eine Liebesgeschichte in Briefen“ berichten Weltmann Alfred von Wilmers (Hans Sigl) und Josefine Weninger, die Kokotte der Wiener Jeunesse dorée (Nicole Beutler) von ihrem amourösen Abenteuer und träumen dabei von einer Wiederholung der großen Liebe aus unbeschwerten Jugendtagen. Hans Sigl und Nicole Beutler, die schon in der TV-Serie „Der Bergdoktor“ erfolgreich zusammengearbeitet haben, verlegen an diesem Abend ihre gemeinsame Arbeit vom Filmset auf die Bühne. Musikalisch begleitet werden Hans Sigl und Nicole Beutler dabei von der charismatischen Konzertpianistin Katharina Königsfeld.

Philharmonix – The Vienna Berlin Music Club

30. Mai 2014: Was die erstklassigen Musiker der Berliner und Wiener Philharmoniker eint, ist die Leidenschaft für Musik – jedoch nicht allein die Freude am klassischen Repertoire: In ihren brillanten Neufassungen bearbeiten sie auch Jazz und Latin, jüdische Volksmusik, Hollywood-Melodien und Pop. Ob die Philharmonix nun Popsong oder Wienerlied bearbeiten, Prokofjew oder Tschaikowsky, Gershwin oder Piazzolla: Kurzweiliger, unterhaltsamer und cleverer kann Klassik nicht sein. Die Mitglieder des Ensembles haben zahlreiche Preise und renommierte Klassikwettbewerbe gewonnen, aber wenn sie als Philharmonix gemeinsam auf der Bühne stehen, gewinnt das Publikum – und hört gleichzeitig Musik auf Weltniveau!

Mr. Musical on Tour

08. Juni 2024: Der Intendant der Seefestspiele Mörbisch Alfons Haider präsentiert als „Mr. Musical on Tour“ Bekanntes und Beliebtes aus dem musikalischen Unterhaltungstheater und bringt so das Musicalfieber vom Neusiedlersee nach Kärnten auf die ehrwürdige Burg Taggenbrunn. Gemeinsam mit Starsolisten der Seefestspiele Mörbisch unterhält der bekannte Entertainer das Publikum mit Anekdoten und launigen Moderationen zu den Hits aus Erfolgsproduktionen wie Mamma Mia, West Side Story oder My Fair Lady. Alfons Haider über seine Beziehung zum Musical: „Bei mir hat alles mit Musiktheater begonnen. Mein erstes Engagement war im Alter von 17 Jahren als Statist mit einer Ein-Satz-Rolle in Mörbisch – nichtsahnend, dass ich 47 Jahre später in der ersten Reihe gestanden und Intendant geworden bin.“

Die Goldene Note

16. Juni 2024: Leona König präsentiert in ihrer ORF-Sendung „Die goldene Note“ junge Klassiktalente, die durch ein Ehrenkomitee mit Förderpreisen ausgezeichnet werden. In der Folge treten die jungen Stars mit Mitgliedern der prominent besetzten Jury sowohl in der Fernsehreihe „Stars & Talente“ auf, als auch im Konzertsaal des Wiener Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner und Gustav Mahler musiziert haben. Im Rahmen der Taggenbrunner Festspiele gastiert Leona König mit ihren Nachwuchsstars nun erstmals in Kärnten. Mit dabei als Special Guest ist Stargeigerin Lidia Baich. Kartenverkauf in allen Verkaufsstellen von Öticket oder auf oeticket.com.