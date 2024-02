Alko-Lenker (21) lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Veröffentlicht am 11. Februar 2024, 16:56 / ©BMI/Gerd PACHAUER

Gegen 1:30 Uhr führten Polizeikräfte Fahrzeugkontrollen in Deutschlandsberg durch. Ein 21-jähriger PKW-Lenker, welcher auf die Verkehrskontrolle zufuhr, missachtete die deutlichen Anhaltezeichen der Polizisten und beschleunigte sein Fahrzeug als er in Richtung B76 davonfuhr. Die Polizisten reagierten schnell und konnten durch eine eingeleitete Fahrzeugfahndung den PKW in der Nähe eines Kreisverkehrs wahrnehmen.

Zahlreiche Verstöße

Abermals ignorierte der 21-jährige Fahrer sämtliche Anhaltenzeichen (Blaulicht, Lichthupe) der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stainz, bog dann aber in Richtung Frauental ab, wo er, ohne Rücksicht auf etwaige Verkehrsteilnehmer, das Ortgebiet rasant durchquerte. So schnitt er mehrere enge Kurven, fuhr auf dem Bankett und missachtete zahlreiche Vorrangschilder bzw. Ausfahrten.

15-minütige Verfolgungsjagd

Erst nach einer 15 Minuten langen Verfolgungsfahrt war diese beendet, als der PKW-Lenker sein Fahrzeug auf einer Gemeindestraße zum Stillstand brachte. Der 21-Jährige gab an, dass er aufgrund seiner starken Alkoholisierung den Beamten davongefahren sei. Ebenso gab er an, dass sein 24 Jahre alter Beifahrer ihn anflehte endlich stehen zu bleiben, da dieser aufgrund seiner gefährdenden Fahrweise Panik bekam.

1,8 Promille

Beim Lenker des Fahrzeugs wurde ein Alkoholwert von über 1,8 Promille gemessen. Sein vorläufiger Führerschein wurde ihm entzogen. Weitere Anzeigen an die Behörde, sowie eine Prüfung hinsichtlich verwirklichter Strafrechtsdelikte werden gerade durchgeführt.