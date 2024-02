Action ruft Produkt zurück: „Es besteht Gesundheitsgefahr“

Es wurde festgestellt, dass der genannte Artikel übermäßige Mengen an primären aromatischen Aminen enthält, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen können. Das Produkt wurde von Juni 2023 bis Januar 2024 verkauft. Die Chargennummer ist auf dem Anhängeetikett des Produkts zu finden. Betroffene Konsument:innen werden gebeten, die Verwendung umgehend einzustellen und den Artikel in einer Action-Filiale zurückzugeben. Dort wird der volle Kaufpreis auch ohne Kaufnachweis zurückerstattet. Bei weiteren Fragen kannst du dich per E-Mail an Pengo Spa wenden: [email protected].

©Action