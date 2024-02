Jörg-Haider-Gedenkstätte wurde über Nacht verwüstet

In der Nacht von Sonntag, den 11. Februar auf Montag, den 12. Februar wurde die Gedenkstätte des ehemaligen Politikers Jörg Haider von Unbekannten verwüstet. Seit 2008 wird ihm in Lambichl an der Stelle, wo sich der tödliche Unfall ereignete, gedacht. Am heutigen Montag zeigt sich dort das folgende Bild: Kerzen und Kerzenhalten wurden zerbrochen und umgeworfen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung, wie Peter Schweiger, Sprecher der Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte.