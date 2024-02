Wohntraum oder Traumreise? Umfrage zeigt, was Österreicher wollen

„willhaben“ hat in einer Umfrage herausgefunden, dass ein schönes Zuhause den Österreichern wichtiger ist als ein besonderer Urlaub. Bei der Frage, was sie mit unerwarteten 10.000 Euro machen würden, nannten 44,1 Prozent die Umgestaltung der eigenen vier Wände und 28,7 Prozent den Traumurlaub. Die verbleibenden 27,2 Prozent konnten sich nicht zwischen den beiden Optionen entscheiden.

Österreich: Land der Heimwerker

Etwa ein Drittel der befragten Usern plant derzeit, einen oder mehrere Wohnbereiche umzugestalten oder neu einzurichten. Die meisten Projekte sind in Tirol, Wien und der Steiermark geplant und betreffen am häufigsten das Wohnzimmer (39,5 Prozent), das Badezimmer (32,5 Prozent) und einen Außenbereich (Balkon, Terrasse, Garten) (26,5 Prozent).

Über 90 Prozent der Österreicher greifen selbst zum Werkzeug

Die Österreicher scheuen sich nicht davor, selbst Hand anzulegen. Nur 8,8 Prozent planen, die Umgestaltung komplett in fremde Hände zu legen. 40,7 Prozent erklären, trotz Unterstützung auch selbst mitanzupacken, und weitere 42,5 Prozent setzen das Projekt eigenhändig um. Frauen stehen Männern dabei in nichts nach und nehmen die Dinge genauso häufig selbst in die Hand.

Projekte und Unterstützung

Bei jenen, die sich für Unterstützung entscheiden, holen sich die meisten Hilfe vom oder der PartnerIn (59,5 Prozent), gefolgt von HandwerkerInnen (37,7 Prozent) und dem Kind bzw. den Kindern (26,5 Prozent). Die Umfrage zeigt, dass bestimmte Heimwerkertätigkeiten, wie Fliesen legen (59,8 Prozent), Boden verlegen (41,1 Prozent) und Wände streichen (22,9 Prozent), eher Profis überlassen werden. Doch knapp ein Drittel der Befragten meint, dass es keine Tätigkeit gibt, die nur Profis erledigen können, und packt daher bei allem selbst mit an.

Freude am Heimwerken

Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, Spaß am Heimwerken zu haben. 71,4 Prozent nehmen Heimwerkertätigkeiten selbst vor, weil es günstiger ist. 56,6 Prozent tun es auch, weil es ihnen Spaß macht, und etwa ein Fünftel gibt an, dass es schneller geht. Die Umfrage zeigt, dass die meisten Befragten in Niederösterreich, Salzburg und Tirol leben und die Dinge selbst in die Hand nehmen, weil es ihnen Freude bereitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2024 um 14:54 Uhr aktualisiert