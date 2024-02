Einbrecher bedienten sich in mehreren Kärntner Firmen

In den vergangenen Tagen sind gleich zwei Gebäude im Bezirk Feldkirchen Opfer von Einbrechern geworden. Zwischen dem 9. und dem 12. Februar sind Unbekannte etwa in ein Firmengebäude eingebrochen und haben in weiterer Folge die Büros durchwühlt. Gestohlen wurde aber lediglich „eine geringe Menge Münzgeld“, so die Polizei.

Autohaus daneben wurde auch Opfer von Einbrechern

Offenbar zwischen gestern Nachmittag und heute Früh sind unbekannte Täter dann über die Hintertür in ein unmittelbar daneben befindliches Autohaus eingebrochen. Dort haben sie dann den Tresor mit einem Winkelschleifer aus der Werkstätte aufgeschnitten und Bargeld gestohlen. Anschließend haben sie noch im Büro der Geschäftsleitung einen knapp 300 Kilo schweren Tresor aus der Mauer gerissen und ihn mittels Paletten-Hubwagen durch den Verkaufsraum in die KFZ-Waschbox gebracht. Dort haben sie ihn gewaltsam geöffnet und aus ihm Wertsachen in unbekannter Höhe gestohlen.

Elektrowerkzeuge in Berg im Drautal gestohlen

Zudem sind im Laufe des Wochenendes unbekannte Täter auch in der Gemeinde Berg im Drautal, im Bezirk Spittal, eingebrochen. Aus dieser Firma haben sie daraufhin verschiedene Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Waren hatten einen Wert von mehr als 3.000 Euro, weiß die Polizei.