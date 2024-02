Disney Plus: Ist es bald aus und vorbei mit dem Passwort-Teilen?

Auf Netflix folgt nun Disney Plus. Der Streaming-Anbieter greift nun durch und sagt dem beliebten Account-Sharing den Kampf an. Netflix geht schon seit einiger Zeit dagegen vor und konnte sich so mehr Abonnenten sichern. Auch Disney will sein Streaming-Geschäft in die schwarzen Zahlen bringen. Im vergangenen Quartal verbuchte es immer noch ein erhebliches Minus von mehreren Millionen Dollar. Das soll sich mit der neuen Regelung ändern. Ab dem Sommer sollen Nutzer ihr Passwort nicht mehr teilen können. Bleiben die Kunden der Streaming-Plattform aber noch treu, wenn diese neue Richtlinie tatsächlich umgesetzt wird? Diesem Risiko ist sich Disney Plus sehr wohl bewusst, hofft aber, mit seinen Angeboten weiterhin punkten zu können, sodass die Nutzer nicht zu anderen Streaming-Diensten wechseln.

Mehr Abonnenten durch neues Angebot

Disney-Chef Bob Iger will zudem mit Spiele-Angeboten neue Abonnenten anlocken. Der Konzern steigt deshalb bei der Entwicklerfirma Epic Games („Fortnite“) ein. Gemeinsam wolle man ein „Disney-Universum“ entwickeln, so gab Iger im TV-Sender CNBC bekannt. Derzeit tüftele man aber noch an der Entwicklung, deren Ergebnis erst in den nächsten Jahren zu erwarten ist.