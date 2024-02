Internationaler Kärnten Marathon geht in die 7. Runde

Ob erfahrener Marathonläufer, begeisterter Genussläufer oder neugieriger Einsteiger, der Internationale Kärnten Marathon ist die ideale Bühne für ein gemeinsames Erlebnis mit Freunden, Kollegen oder der Familie. Auch heuer will man das Laufevent fortführen. Am 29. September 2024 steht in Feldkirchen beginnend mit den Walking-Bewerben, dem Junior-Marathon und der klassischen Marathondistanz wieder die gesamte Palette am Programm.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

Über die neu gestaltete Homepage kommt ihr direkt auf die Anmeldeseite von RaceResult. Die Online-Anmeldung ist bis 26. September 2024 geöffnet. „Wer Lust auf ein spannendes gruppendynamisches Lauferlebnis hat, kann sich ganz einfach bei uns melden, wir helfen auch gerne bei einer vereinfachten Online-Anmeldung für Gruppen“, teilen die Veranstalter abschließend mit.