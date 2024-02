Stipendium: Villacher Schriftstellern winkt Preisgeld von 1.500 Euro

Am Foto: Initiator Gerald Eschenauer und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (v.l.)

„Villach lebt die Vielfalt der Kultur in allen Genres, daher ist eine abermalige Auslobung des Villacher Literaturstipendiums ‚Literatur:im:süden‘ selbstverständlich. Dieses Stipendium fördert Schriftstellerinnen und Schriftsteller und ermöglicht ihnen, sich kreativ in der inspirierenden Umgebung von Villach zu entfalten“, erklärt Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Die literarische Szene wird mit der schon traditionellen Bilanzlesung vor den Vorhang geholt und ein Sonderpreis an Villacher Schriftsteller vergeben.

Noch bis Ende Februar

„Gemeinsam mit der Literaturvereinigung BUCH13 ins Leben gerufen, ist diese Veranstaltung ein wichtiger und freudiger Fixpunkt in unserem Kulturjahreskreis“, betont die Kulturreferentin. „Diese Zeit braucht Perspektiven für Literatinnen und Literaten, generell für Kulturschaffende“, meint Initiator Gerald Eschenauer und lädt Österreichs Szene zur Teilnahme ein. Die Bewerbungen sind nur noch bis Ende des Monats, bis spätestens 29. Februar, einzureichen.