Neue BÃ¤ckerei erÃ¶ffnet bald am Grazer Jakominiplatz

Eine wahre Grazer Institution verabschiedete sich im neuen Jahr aus der Innenstadt. Nach vielen Jahren am Jakominiplatz schloss der Diskonter „Allerlei“ mit 31. J√§nner seine Pforten – wir berichteten. Was aber geschieht nun mit den einstigen R√§umlichkeiten des Betriebes? Die Nachfolge steht bereits fest.

„mel&koffie“ versorgt die Grazer mit s√ľ√üen Schnecken

Die B√§ckerei „mel&koffie“ f√ľhrt bereits drei Standorte in Wien. Bekannt ist der Betrieb vor allem f√ľr seine s√ľ√üen Schnecken, die es in verschiedenen Variationen gibt. Jetzt will man in die steirische Landeshauptstadt expandieren. Wo er√∂ffnet werden soll? Genau, am Jakominiplatz im ehemaligen „Allerlei“. Ab April soll es so weit sein, mehrere Stellen sind bereits ausgeschrieben.