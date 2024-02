Krimi-Trail Villach: Ein Mörderischer Stadtrundgang durch die Draustadt!

Veröffentlicht am 13. Februar 2024, 15:04 / ©Tourismusverband Villach

Am 13. Februar 2024, pünktlich zum Faschingsdienstag präsentiert der Tourismusverband Villach in Kooperation mit Krimi-Trails Austria einen interaktiven Stadtspaziergang mit dem mörderisch guten Titel „Die Lei-Lei-Leiche“. Buchbar ist es ab März in der Tourist Information Villach oder online.

Stadtrundgang mit Spurensuche

Beim neuen interaktiven Stadtrundgang „Die Lei-Lei-Leiche“, geht es darum, einen fiktiven Mord aufzuklären. An insgesamt 19 Orten müssen Rätsel rund um sechs verdächtige Personen gelöst werden. Das einzige erlaubte Hilfsmittel ist ein Smartphone. Start der Mörderjagd ist die FreizeitBASE an den Villacher Draupromenade. Verdächtige, Täterprofile, Alibis und sachdienliche Hinweise werden direkt auf das Handy geliefert. Ein „Situationsplan“, also eine digitale Stadtkarte von Villach führt die Hobbydetektive durch das Stadtzentrum. Von einem Ermittlungsort zum Nächsten verdichten sich die Beweise, um den Mörder auf die Spur zu kommen.

Mörder gesucht

Der Kriminalfall: Ein Mord erschüttert Villach. Die Kirchtagsfeierlichkeiten nehmen eine

düstere Wendung, als der ehemalige Faschingsprinz Gerhard Wiener bei der FreizeitBASE an

der Drau tot aufgefunden wird. Eine Oligarchentochter, die Exfrau des Prinzen, und sogar der Kanzler der Villacher Faschingsgilde werden als Mörder verdächtigt. Doch wie so oft bei typischen Kriminalfällen, tappen die Ermittler zunächst im Dunkeln. Erst am Ende des Falls nimmt die Vermutung zu, dass eine ganz andere Person den ehemaligen Prinzen umgebracht haben könnte.

Unterhaltsames Abenteuer

Für die Audio-Einleitung des Falles konnte der erfolgreiche österreichische Krimiautor

Stefan Slupetzky als Sprecher gewonnen werden. „Der Krimi-Trail Villach ist ausgesprochen originell und amüsant, weil die Mordgeschichte alle typischen Villacher Klischees von Fasching bis Kirchtag bestens bedient. Man muss kein Krimifan sein, um diesen Trail großartig zu finden und schnell zum Detektiv zu werden! “, zeigt sich Slupetzky begeistert.

Villach neu entdecken

Die sogenannte „Krimi-Akte“ ist ab dem 1. März 2024 online oder während der Öffnungszeiten der Tourist Information Villach erhältlich. Diese stattet Ermittler mit allen nötigen Informationen aus, um die Detektivarbeit beginnend bei der FreizeitBASE an der Drau aufzunehmen. Pro Krimi-Akte können bis zu fünf Personen gemeinsam ermitteln.

Preise

Die ersten Ermittlerinnen erhalten die Krimi-Akte im März um nur 19 Euro. Ab April kostet das Ermitteln in der Draustadt für Inhaber der Kärnten Card oder der Erlebnis CARD 23,50 Euro. Der Normalpreis der Krimiunterlagen beläuft sich auf 39 Euro.

„Wer das Krimi-Trail-Paket bucht, löst nicht nur einen fiktiven Mordfall, sondern erkundet auf

geheimnisvolle und spielerische Art und Weise Gassen, Plätze und Sehenswürdigkeiten

unserer Stadt“, betont Helga Kaltenbacher, Geschäftsführerin der Tourismusverband Villach

GmbH. „Wahrscheinlich entdeckt man sogar als Einheimischer noch Seiten von Villach, die

dem Auge üblicherweise verborgen bleiben.“, fügt Kaltenbacher hinzu.

Villach im Krimifieber

„Der neue Krimi-Trail ist eine perfekte, ganzjährige Bereicherung des touristischen Angebots

in der Villacher Innenstadt und wird für zusätzliche Besucherfrequenz sorgen.“, ist sich

Gerhard Stroitz, Vorsitzender des Tourismusverbandes Villach, sicher. „Dieses neue Format

des Stadtspaziergangs soll die klassischen Führungen aber keineswegs ersetzen, sondern

eher als Anreiz dazu dienen, Villach selbst einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen.“, so

Stroitz weiter. Mit dem Krimi-Trail will der Tourismusverband Villach das Outdoor-Angebot

der Innenstadt für Jedermann erweitern, außerdem gilt er als äußerst gelungene Ergänzung

zum Krimifest Kärnten, das sich mittlerweile als fixe Veranstaltungsreihe im Herbst in den

Tourismusregionen Villach und Wörthersee etabliert hat.